На Wildberries теперь можно торговаться: на товары можно получить скидку до 35%

Wildberries запустил новый инструмент «Хочу скидку» — он позволяет покупателям самостоятельно предлагать продавцам снизить цену на понравившийся товар. По сути, маркетплейс добавил в покупки элемент онлайн-торга.

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В карточке товара, участвующего в программе, покупатель сможет отправить продавцу запрос и указать желаемую скидку от 1% до 35%. Продавец при этом не обязан соглашаться — решение о снижении цены остается за ним.

Продавцы сами выбирают товары, для которых будет доступна функция. Обрабатывать предложения можно вручную, принимая или отклоняя каждый запрос отдельно, либо автоматически. Во втором случае продавцу достаточно заранее установить максимальный размер скидки для конкретного товара, после чего система будет самостоятельно обрабатывать подходящие предложения.

Если продавец согласится на скидку, покупатель получит персональный промокод. Он будет действовать 24 часа и позволит приобрести одну или несколько единиц выбранного товара по согласованной цене.

Подключение к «Хочу скидку» остается добровольным. На первом этапе функция доступна российским продавцам Wildberries, причем каждый из них может добавить в программу до 50 тыс. товаров.