1400 км на одной зарядке: Volkswagen представил электромобиль с расходом меньше, чем у дизеля

Volkswagen представила экспериментальный электромобиль Mission Efficiency, созданный для демонстрации предельной энергоэффективности. Концепт построен на платформе MEB+ и использует двигатель и аккумулятор от серийного ID. Polo. Максимальной эффективности (то есть минимального расхода энергии) инженеры добились за счет улучшения аэродинамики, снижения массы и сокращения энергетических потерь.

Одним из главных достижений стал коэффициент аэродинамического сопротивления Cd 0,158. Volkswagen называет его рекордным для автомобиля, допущенного к эксплуатации на обычных дорогах.

В специально подобранных условиях Mission Efficiency показал расход 6,48 кВт·ч на 100 км. Испытания проводились на ровной дороге при постоянной скорости 68 км/ч с отключенными климатической системой и вспомогательными потребителями энергии.

При этом Volkswagen провела и испытание, приближенное к реальной эксплуатации. Электромобиль проехал 1278 км из Вольфсбурга через польскую Познань и чешский Оломоуц до Вены. Средняя скорость составила 67,7 км/ч, максимальная — 138 км/ч. Расход достиг 6,89 кВт·ч на 100 км без учета потерь при зарядке и 7,51 кВт·ч с их учетом.

Mission Efficiency оснащен батареей полезной емкостью 54,9 кВт·ч и на всем маршруте потребовал лишь одной промежуточной зарядки. После прибытия в Вену компьютер показывал еще 164 км запаса хода. Исходя из результатов этого конкретного испытания, расчетная дальность может превышать 1400 км. Однако напрямую сравнивать этот показатель с результатами сертификационных циклов WLTP или EPA некорректно.

При этом Volkswagen постаралась сохранить некоторую практичность. Mission Efficiency — четырехместное купе формата 2+2 с большим подъемным багажным проемом. Объем багажника составляет 481 л, а со сложенными задними креслами образуется грузовая площадка длиной до 1,8 м. Из-за покатой крыши задний ряд рассчитан в основном на пассажиров ростом до 1,6 м.

Габариты автомобиля — 4775×1744×1392 мм, колесная база — 2700 мм. Кузов заметно вытянут и сужается к корме по принципу «лодочного хвоста», что уменьшает турбулентность позади автомобиля. Задние колеса практически полностью закрыты аэродинамическими панелями.

Спереди установлены три активных воздухозаборника с пятью вариантами работы. Они открываются только при необходимости охлаждения. При полностью закрытых заслонках достигается минимальный Cd 0,158. Днище почти полностью закрыто, а задняя колея относительно ID. Polo уменьшена на 170 мм.

Также инженеры поработали с колесами, на которые, по оценке Volkswagen, приходится 25–30% общего аэродинамического сопротивления. Для концепта разработали специальные дефлекторы и установили шины Continental на основе EcoContact 7 с низким сопротивлением качению и оптимизированными боковинами.

От камер вместо обычных наружных зеркал Volkswagen отказалась. Испытания показали, что выигрыш в эффективности оказался слишком небольшим, чтобы оправдать стоимость и дополнительное энергопотребление электронных зеркал.

В Mission Efficiency используется синхронный электромотор APP290 с постоянными магнитами мощностью 135 л.с. и крутящим моментом 264 Нм. Двигатель весит 75 кг и работает с одноступенчатым редуктором.

Тяговая батарея емкостью 54,9 кВт·ч поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 105 кВт и переменным током до 11 кВт. Для рекордных испытаний инженеры программно сделали доступными дополнительные 2,9 кВт·ч, которые в серийном ID. Polo обычно резервируются для увеличения срока службы батареи.

В стеклянную крышу и заднюю дверь интегрированы солнечные панели общей мощностью 370 Вт. Они не заряжают напрямую тяговую батарею, а питают низковольтное оборудование. По расчетам Volkswagen, в благоприятных условиях это может косвенно экономить энергию, эквивалентную примерно 30 км пробега в сутки.

Ради снижения массы в салоне отказались от традиционной мультимедийной системы. Вместо нее водитель может установить смартфон или планшет на специальное крепление и подключить его по беспроводной связи. Даже стационарные динамики заменили переносными Bluetooth-колонками. Также используются облегченные сиденья, дверные панели и напольные материалы.

Идейным предшественником Mission Efficiency стал мелкосерийный Volkswagen XL1 2013 года, в котором также все было подчинено минимальному энергопотреблению и низкому аэродинамическому сопротивлению. Но то была дизельная машина. Volkswagen прямо называет XL1 одним из источников вдохновения нового проекта.