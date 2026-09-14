«Искусственное Солнце» получит новый модуль с российскими деталями: шестой модуль реактора ИТЭР с патрубками из РФ смонтируют до конца 2026 года
Россия продолжает поставлять компоненты для международного термоядерного реактора
До конца 2026 года на строящемся во Франции международном термоядерном реакторе ITER планируется установить шестой секторный модуль с компонентами российского производства. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на марафоне «Знание.Первые» в Екатеринбурге.
По словам Чернышенко, в конструкции модуля будут использованы патрубки, изготовленные российскими специалистами. Россия продолжает участвовать в проекте как финансово, так и поставляя оборудование и отдельные компоненты для будущей установки.
ITER строится на юге Франции при участии Европейского союза, России, США, Китая, Индии, Японии и Южной Кореи. На долю Евросоюза приходится около 45% стоимости проекта, остальные партнеры обеспечивают примерно по 9%.
В основе ITER лежит концепция токамака — установки, в которой сверхгорячая плазма удерживается мощным магнитным полем внутри тороидальной камеры. Этот принцип разработали в СССР в середине XX века, после чего он стал одним из основных направлений исследований в области управляемого термоядерного синтеза.
При этом ITER не является прототипом коммерческой электростанции и не будет постоянно вырабатывать электричество для энергосистемы. Основная задача проекта — экспериментально подтвердить возможность получения термоядерной энергии в масштабах, необходимых для создания следующих поколений реакторов.
Полученные в ходе экспериментов данные планируется использовать при разработке будущих демонстрационных и коммерческих термоядерных электростанций. ITER должен стать одной из крупнейших экспериментальных установок такого типа в мире. Внутри будут происходить процессы, схожие с теми, что происходят на Солнце, поэтому проект ITER часто называют «Искусственное Солнце».
Россия остается участником проекта и продолжает поставлять для него высокотехнологичные компоненты. Шестой секторный модуль с российскими элементами смонтируют до конца текущего года.
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