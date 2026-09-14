«Искусственное Солнце» получит новый модуль с российскими деталями: шестой модуль реактора ИТЭР с патрубками из РФ смонтируют до конца 2026 года

До конца 2026 года на строящемся во Франции международном термоядерном реакторе ITER планируется установить шестой секторный модуль с компонентами российского производства. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на марафоне «Знание.Первые» в Екатеринбурге.

По словам Чернышенко, в конструкции модуля будут использованы патрубки, изготовленные российскими специалистами. Россия продолжает участвовать в проекте как финансово, так и поставляя оборудование и отдельные компоненты для будущей установки.

ITER строится на юге Франции при участии Европейского союза, России, США, Китая, Индии, Японии и Южной Кореи. На долю Евросоюза приходится около 45% стоимости проекта, остальные партнеры обеспечивают примерно по 9%.

В основе ITER лежит концепция токамака — установки, в которой сверхгорячая плазма удерживается мощным магнитным полем внутри тороидальной камеры. Этот принцип разработали в СССР в середине XX века, после чего он стал одним из основных направлений исследований в области управляемого термоядерного синтеза.

При этом ITER не является прототипом коммерческой электростанции и не будет постоянно вырабатывать электричество для энергосистемы. Основная задача проекта — экспериментально подтвердить возможность получения термоядерной энергии в масштабах, необходимых для создания следующих поколений реакторов.

Полученные в ходе экспериментов данные планируется использовать при разработке будущих демонстрационных и коммерческих термоядерных электростанций. ITER должен стать одной из крупнейших экспериментальных установок такого типа в мире. Внутри будут происходить процессы, схожие с теми, что происходят на Солнце, поэтому проект ITER часто называют «Искусственное Солнце».

Россия остается участником проекта и продолжает поставлять для него высокотехнологичные компоненты. Шестой секторный модуль с российскими элементами смонтируют до конца текущего года.