В России упал SkyNet: тысячи пользователей интернет-провайдера остались без связи

У российского интернет-провайдера SkyNet произошел масштабный сбой, из-за которого абоненты остались без домашнего интернета и цифрового телевидения. Основная масса жалоб — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Причина аварии пока неизвестна.

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Первые массовые сообщения о проблемах появились около 02:00 14 сентября. Пользователи сообщали об отсутствии интернета как по Wi-Fi, так и при прямом кабельном подключении. У части абонентов одновременно перестало работать цифровое телевидение, а позднее появились жалобы на недоступность сайта самого провайдера.

К утру число сообщений резко выросло. По данным сервисов мониторинга, около 7:30 за один час было зафиксировано более 900 жалоб, а к 9:44 их общее количество за сутки превысило 4,2 тыс. В отдельных системах учета к 13:00 насчитывалось более 1,5 тыс. обращений. Разница объясняется методиками подсчета: мониторинговые сервисы учитывают пользовательские сообщения, которые не равнозначны официальным обращениям в службу поддержки.

39% жалоб приходилось на Ленинградскую область, еще около 31% — на Санкт-Петербург. Сообщения о проблемах также поступали из Вологодской области, Пермского и Приморского краев, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.

Абоненты также жаловались на проблемы с обращением в техническую поддержку и невозможность дозвониться до контакт-центра. SkyNet подтвердил наличие технических проблем и сообщил, что специалисты занимаются восстановлением связи. Причина масштабного отключения пока не установлена.

SkyNet работает на российском телекоммуникационном рынке с 2003 года. В 2025 году выручка компании составила 3,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 375,2 млн рублей. В последние годы оператор расширял бизнес за счет приобретения региональных провайдеров.