Планета размером с Россию: температура на Плутоне станет подходящей для человечества через 5 млрд лет

Через 5 млрд лет Плутон может превратиться в потенциально пригодное для жизни место, о чем заявил старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин.

Плутон - крупнейшая карликовая планета в поясе Койпера. До 2006 года его относили к девятой планете, однако Международный астрономический союз изменил классификацию: масса Плутона составляет лишь около 7% от суммарной массы тел на его орбите, поэтому он не является гравитационной доминантой в этом районе.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Modjourney

Мы его (Плутон) зря обидели, мы его теперь не планетой называем. Плутон через 5 млрд лет станет вот таким местом для жизни человечества. Там будет температура как на Земле, а площадь поверхности Плутона в точности равна площади современной России. Владимир Сурдин

Причина будущего потепления связана с эволюцией Солнца. Когда водород в его ядре закончится, звезда раздуется в красного гиганта, а светимость будет расти уже задолго до этого. Сурдин отмечает, что заметные последствия наступят гораздо раньше: примерно через 500 миллионов лет на Марсе температура может стать достаточно комфортной для человека.