Starlink приходит на весь флот Southwest: более 300 бортов подключат до конца 2026 года

Starlink начал появляться на самолетах Southwest Airlines. На некоторых бортах спутниковый интернет уже работает, а пассажиры могут заранее определить оснащенный самолет в приложении авиакомпании по отметке WiFi Powered by Starlink.

Пассажирам обещают высокоскоростной Wi-Fi на протяжении всего полета — от взлета до посадки. Соединение рассчитано не только на обычный веб-серфинг и работу, но и на потоковое видео, онлайн-игры и одновременное подключение нескольких устройств.

На этом Southwest останавливаться не собирается. Авиакомпания планирует установить оборудование Starlink более чем на 300 самолетов уже к концу 2026 года.

Southwest Airlines — это крупная американская бюджетная авиакомпания (лоукостер), основанная в 1971 году.

Схожие планы реализуют и другие авиакомпании. United Airlines оснащает Starlink дальнемагистральные Boeing 777-200 и рассчитывает довести число оборудованных лайнеров до более чем 1000 к концу 2026 года. В свою очередь Austrian Airlines начала эксплуатацию Starlink на Airbus A320neo и намерена оснастить 20 самолётов к концу зимнего сезона 2026/27.