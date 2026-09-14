Российские аэротакси уже тестируют, но пока они не готовы летать в дождь и мороз

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин на полях Международного форума молодежи заявил, что производители беспилотных такси в ближайшее время представят свои разработки в Росавиацию для сертификации такого транспорта.

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На вопрос, когда россияне смогут увидеть аэротакси, он заявил: «А мы уже можем их увидеть, пилотные образцы уже готовы, только они не умеют летать в холод и в дождь. Сегодня все это испытывается, технология дорабатывается».