Российские аэротакси уже тестируют, но пока они не готовы летать в дождь и мороз
Также обозначена сроки появления такого транспорта
Глава Минтранса РФ Андрей Никитин на полях Международного форума молодежи заявил, что производители беспилотных такси в ближайшее время представят свои разработки в Росавиацию для сертификации такого транспорта.
На вопрос, когда россияне смогут увидеть аэротакси, он заявил: «А мы уже можем их увидеть, пилотные образцы уже готовы, только они не умеют летать в холод и в дождь. Сегодня все это испытывается, технология дорабатывается».
Очень-очень скоро производители таких беспилотных такси привезут их в Росавиацию. И мы будем их испытывать, потому что все-таки воздушное такси должно быть максимально безопасным. Это рядом - два-три года, может быть, пять лет - все это произойдет.
Комментарии