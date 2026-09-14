Российские аэротакси уже тестируют, но пока они не готовы летать в дождь и мороз

Также обозначена сроки появления такого транспорта

Авто и транспорт

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин на полях Международного форума молодежи заявил, что производители беспилотных такси в ближайшее время представят свои разработки в Росавиацию для сертификации такого транспорта.

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Источник изображения: Изображение сгенерировано в Modjourney

На вопрос, когда россияне смогут увидеть аэротакси, он заявил: «А мы уже можем их увидеть, пилотные образцы уже готовы, только они не умеют летать в холод и в дождь. Сегодня все это испытывается, технология дорабатывается».

Очень-очень скоро производители таких беспилотных такси привезут их в Росавиацию. И мы будем их испытывать, потому что все-таки воздушное такси должно быть максимально безопасным. Это рядом - два-три года, может быть, пять лет - все это произойдет.
Андрей Никитин
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