Двухлетние Samsung Galaxy S24 получили функции Galaxy S26 и Z Fold8 с новой бетой One UI 9

Вторая тестовая сборка One UI 9 добавила сразу четыре функции

Мобильные телефоныSamsung

Samsung начала распространение второй бета-версии One UI 9 (ZZI4) для серии Galaxy S24, и обновление принесло владельцам смартфонов несколько заметных ИИ-возможностей, ранее связанных с более новыми устройствами компании. 

В числе нововведений — Now Nudge, My Fan Cam, персонализированные карточки в Now Brief и Call Brief. Now Nudge отвечает за контекстные подсказки, My Fan Cam расширяет возможности камеры, а Now Brief позволяет настраивать отображаемые информационные карточки. Call Brief, в свою очередь, добавляет новые функции для работы со звонками.

Фото 1
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Modjourney

Таким образом, часть функций Galaxy S26 и Galaxy Z Fold8 добралась и до двухлетних флагманов.

Speedtest раскрыл, где лучший интернет в России: Санкт-Петербург — лидер по качеству фиксированного интернета, а лучший мобильный интернет — на Алтае14 лет непрерывной работы при температуре -60°C. В России создают совершенно новую «цифровую» газовую турбину на 8 МВт

Комментарии

правилами