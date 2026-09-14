Двухлетние Samsung Galaxy S24 получили функции Galaxy S26 и Z Fold8 с новой бетой One UI 9

Samsung начала распространение второй бета-версии One UI 9 (ZZI4) для серии Galaxy S24, и обновление принесло владельцам смартфонов несколько заметных ИИ-возможностей, ранее связанных с более новыми устройствами компании.

В числе нововведений — Now Nudge, My Fan Cam, персонализированные карточки в Now Brief и Call Brief. Now Nudge отвечает за контекстные подсказки, My Fan Cam расширяет возможности камеры, а Now Brief позволяет настраивать отображаемые информационные карточки. Call Brief, в свою очередь, добавляет новые функции для работы со звонками.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Modjourney

Таким образом, часть функций Galaxy S26 и Galaxy Z Fold8 добралась и до двухлетних флагманов.