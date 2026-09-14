Speedtest раскрыл, где лучший интернет в России: Санкт-Петербург — лидер по качеству фиксированного интернета, а лучший мобильный интернет — на Алтае

В регионах с лучшим фиксированным интернетом медианная скорость загрузки превышает 90 Мбит/с, а задержка — всего 5–7 мс

Сервис Speedtest.ru опубликовал первый ежемесячный рейтинг качества интернет-соединения в российских регионах. Исследование основано более чем на 5 млн пользовательских измерений, выполненных в августе 2026 года, и отдельно оценивает мобильный интернет и фиксированный широкополосный доступ.

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Лучший мобильный интернет показал Алтайский край — 85,54 балла. Следом расположились Краснодарский край (80,5 балла) и Ставропольский край (77,76 балла). В десятку лучших также вошли Тюменская, Ростовская, Ульяновская, Воронежская и Саратовская области, Чувашия и Красноярский край.

Среди регионов с лучшим фиксированным интернетом лидером стал Санкт-Петербург (88,56 балла). Второе место заняла Московская область (85,27 балла), третье — Мурманская область (82,7 балла). В первую десятку также вошли Крым, Новосибирская и Красноярская области, Москва, Северная Осетия — Алания, Кузбасс и Липецкая область. У лидеров медианная скорость загрузки превышает 90 Мбит/с, задержка — 5–7 мс.

Рейтинг учитывает не только скорость загрузки и отдачи, но и задержку, а также стабильность соединения. В исследование включались только регионы, где за месяц было выполнено не менее 1000 измерений, при этом тесты мобильного интернета через Wi-Fi не учитывались.

Speedtest.ru отмечает, что рейтинг отражает качество соединения лишь в местах, где пользователи проводили измерения. Он не показывает полноту покрытия территории и не означает, что быстрый интернет одинаково доступен во всех населенных пунктах региона.