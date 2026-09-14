«Мегафон» запустил 5G на российских базовых станциях Yadro в Екатеринбурге

Отечественная сеть пятого поколения работает в диапазоне n79 на площадке «Екатеринбург Экспо»

«Мегафон» совместно с Yadro развернул в Екатеринбурге сеть 5G на отечественном оборудовании. Сеть заработала на площадке «Екатеринбург Экспо», где проходит Международный фестиваль молодежи МФМ-2026. Проект должен обеспечить современной связью участников мероприятия, иностранных гостей, организаторов и волонтеров.

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Основой инфраструктуры стали базовые станции Yadro, построенные на платформе 5G-Ready. В дни фестиваля сеть пятого поколения работает в диапазоне n79. Абонентам «Мегафона» с совместимыми смартфонами не требуется заранее регистрироваться или вручную настраивать устройства — при нахождении в зоне покрытия они могут подключиться к 5G автоматически.

В компании отмечают, что запуск демонстрирует практическую готовность российских технологий к использованию в сетях пятого поколения.

11 сентября сети 5G в отдельных городах России одновременно запустили все четыре оператора. В Минцифры при этом заявили, что доступ к 5G на iPhone зависит от решения Apple.

После запуска коммерческого 5G в 16 городах в сети появились сообщения некоторых россиян: на iPhone в строке состояния загорелся значок сетей пятого поколения.