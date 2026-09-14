В России синтезировали молекулу для терапии диабета и ожирения. Таблетки планируют выпустить в 2029–2030 годах

Сеченовский университет и фармацевтическая компания «Акрихин» завершили синтез отечественной молекулы CRY-001 и приступили к комплексным доклиническим исследованиям. Молекула-кандидат создается для терапии сахарного диабета второго типа и ожирения, а также защиты нервной ткани от повреждений, связанных с диабетом.

Разработчики рассчитывают объединить в одном препарате сразу три направления: контроль уровня глюкозы, снижение массы тела и профилактику либо уменьшение проявлений диабетической полинейропатии. В перспективе CRY-001 планируют выпускать в пероральной форме, в том числе в виде таблеток, что позволит принимать препарат без инъекций.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Modjourney

Сейчас проект находится на этапе подтверждения концепции. Исследования должны помочь определить оптимальные дозировки, устойчивость молекулы и особенности ее действия. После этого разработчикам предстоит пройти доклинические, клинические и регуляторные этапы. При успешном завершении всей программы «Акрихин» и Сеченовский университет рассчитывают вывести препарат в обращение в 2029–2030 годах.