Ядер, как у GeForce RTX 5090, а памяти в 2,5 раза больше. Представлена Nvidia RTX PRO 5500, и у неё очень нетипичная шина памяти

Nvidia расширила линейку профессиональных ускорителей семейства Blackwell новой видеокартой RTX PRO 5500 Workstation Edition. Новинка предназначена для рабочих станций и рассчитана на задачи искусственного интеллекта, рендеринга, физического моделирования и профессиональной графики. Главной особенностью стали 84 ГБ памяти GDDR7.

В основе новинки лежит графический процессор GB202, который также используется в GeForce RTX 5090 и RTX PRO 6000 Blackwell. RTX PRO 5500 получила 21 760 ядер CUDA — столько же, сколько у RTX 5090. Потребляет новинка 600 Вт. Для профессиональных рабочих станций предусмотрены версии с воздушным и жидкостным охлаждением.

Главное отличие от той же RTX 5090 — объем памяти. RTX PRO 5500 имеет 84 ГБ GDDR7, что на 36 ГБ больше, чем у RTX PRO 5000 Blackwell, и более чем в 2,5 раза превосходит RTX 5090 с ее 32 ГБ VRAM. По данным PNY, карта использует необычную 416-битную шину памяти с пропускной способностью до 1398 ГБ/с и эффективной скоростью GDDR7 27 Гбит/с.

Еще одной важной функцией стала поддержка технологии MIG (Multi-Instance GPU). Она позволяет разделить один ускоритель на два независимых логических GPU, каждому из которых выделяется по 42 ГБ памяти. Такая возможность востребована в серверных и многопользовательских рабочих станциях, где один ускоритель одновременно обслуживает несколько вычислительных задач.

RTX PRO 5500 получила поддержку PCIe 5.0 x16 и до четырех DisplayPort 2.1b. Стоимость новинки Nvidia пока не раскрыла, но если уж RTX PRO 5000 Blackwell с 48 ГБ памяти стоит около $9200, то RTX PRO 5500 явно будет дороже $10 000.