Он сам меняет положение тела, отслеживая сон и дыхание. Представлен адаптивный матрас с климат-контролем Jingzao

На JD.com стартовал краудфандинг умного матраса Jingzao X JoyInside AI Smart Mattress, стоимость которого с учетом субсидии начинается от 9699 юаней.

Производитель предоставляет 10-летнюю гарантию на двигатель. Новинка оснащена технологией AutoFit: 20 высокоточных датчиков передают данные в систему из 10 зон регулировки, позволяя ИИ в реальном времени корректировать положение матраса до, во время и после сна. Левая и правая стороны настраиваются независимо.

Главная особенность модели — система мониторинга состояния человека. Высокоточный двухрежимный пьезоэлектрический датчик имеет шесть слоев считывания и 80 000 точек измерения, а скорость отклика составляет не более 1 мс. Он фиксирует микродвижения и изменения давления и поддерживает 32 функции мониторинга здоровья, включая обнаружение обструктивного апноэ сна.

Источник изображения: ithome // Jingzao

При распознавании проблем с дыханием матрас способен мягко корректировать положение тела. Также предусмотрены ИИ-будильник с интеллектуальным пробуждением, голосовое управление и формирование ежедневных, еженедельных и ежемесячных отчетов.

Матрас поддерживает регулировку положения головы до 60°, ног до 40° и поясницы на 10 см с шагом 1°. Для дополнительного комфорта предусмотрены вибрация в области поясницы и ног, а также интеллектуальная система климат-контроля с нагревом графеновым материалом. Она способна повышать температуру со скоростью 2 °C/с и отдельно регулировать зоны поясницы и ног.