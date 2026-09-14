Xiaomi вывела монитор Redmi A27U Type-C 2027 с 4K/120 Гц и 1080p/240 Гц на рынок Китая

Xiaomi вывела на рынок Китая монитор Redmi A27U Type-C 120Hz 2027, который оснащен 27-дюймовой IPS-матрицей 4K с контрастностью 1500:1 и поддерживает два режима работы: 4K при 120 Гц или 1080p при 240 Гц. Еще одной особенностью стал экран с низким уровнем бликов — коэффициент отражения составляет всего 2,6%. Стартовая цена монитора в Китае установлена на уровне 1699 юаней.

Источник изображения: ithome // Часть изображения Xiaomi

По цветопередаче Redmi A27U Type-C 2027 обеспечивает охват 100% пространства sRGB, 98% DCI-P3 и 98% Display P3. Специальный режим M автоматически адаптирует изображение под цветовую экосистему Apple. Каждый монитор проходит заводскую калибровку, а среднее отклонение ΔE для sRGB и DCI-P3 составляет менее 1. Также заявлены сертификация DisplayHDR 400 и типичная яркость 400 нит.

Набор интерфейсов включает два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, многофункциональный USB Type-C, два USB 2.0 и 3,5-мм аудиоразъем. Порт Type-C поддерживает передачу изображения и данных, а также обратную зарядку подключенного устройства мощностью до 90 Вт.