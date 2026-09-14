Honor Magic9 Super Edition получит батарею на 11 000 мА•ч при толщине всего 8,1 мм

По данным известного инсайдера Digital Chat Station, Honor готовит Magic9 Super Edition с необычным сочетанием огромного аккумулятора и сравнительно тонкого корпуса.

Смартфон получит батарею емкостью 11 000 мА•ч, при этом его толщина составит всего 8,1 мм, а масса — 227 г. Для восполнения заряда предусмотрены проводная мощностью 80 Вт и беспроводная мощностью 50 Вт зарядки. За производительность будет отвечать флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненная активной системой охлаждения.

Смартфон оснастят 6,81-дюймовым экраном с разрешением 2788×1280 пикселей ( 1.5K) и частотой обновления 120 Гц. Рамка вокруг дисплея будет ультратонкой — около 1 мм.

Для фронтальной камеры предусмотрен 50-мегапиксельный сенсор. Основная камера получит горизонтальное оформление Deco и, согласно утечке, будет включать 200-мегапиксельный модуль, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 50-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.