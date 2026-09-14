Гигантская батарея 10 000 мАч от CATL, IP69 и 144 Гц. Первый смартфон iQOO с такой батареей показали вживую

Смартфон поддерживает ультразвуковую очистку от воды и пыли

Первый смартфон бренда iQOO с аккумулятором емкостью более 10 000 мА•ч получил название Z11S.

Новинка получила батарею Blue Ocean на 10 000 мА•ч, разработанную совместно с CATL и использующую кремниевый анод четвертого поколения. Плотность энергии достигает 859 Вт·ч/л. Благодаря многоядерной архитектуре и полутвердотельной технологии второго поколения аккумулятор рассчитан на работу при низких температурах: производитель заявляет до 14,6 часа непрерывных видеозвонков в таких условиях.

Z11S также получил технологию Micro Power Genie 2.0, позволяющую даже при почти разряженной батарее совершать и принимать звонки, проверять информацию о такси и запускать игры в фоновом режиме.

За производительность отвечает Dimensity 7500. Производитель обещает сохранение плавной работы системы в течение пяти лет. Экран имеет диагональ 6,83 дюйма, разрешение 1,5K и частоту обновления 144 Гц, сочетая высокую яркость с относительно низким энергопотреблением.

Еще одной особенностью стала защита IP68 и IP69. Смартфон поддерживает ультразвуковую очистку от воды и пыли: достаточно дать голосовую команду Blue Heart Little V, после чего устройство воспроизведет специальный звуковой сигнал для удаления загрязнений.