Huawei рискнула — и попала в самое яблочко. Необычно широкий смартфон Huawei Pura X View с экраном 6,39 дюйма расходится как горячие пирожки

Всего за 5 дней продажи перевалили за 300 тыс. штук

Новый Huawei Pura X View демонстрирует высокий спрос на китайском рынке. По данным известного инсайдера Digital Chat Station, с момента старта продаж 9 сентября по 13 сентября было реализовано более 300 тысяч устройств. Для высоконкурентного китайского рынка это немало.

Pura X View выделяется необычным для современных смартфонов широкоформатным экраном. Аппарат получил плоскую 6,39-дюймовую OLED-панель с разрешением 2232×1320 пикселей и соотношением сторон 16 : 9,5. Ширина рамки экрана составляет всего 1,05 мм, сам дисплей занимает 96,1% площади передней панели. Кадровая частота составляет 120 Гц, частота регулировки ШИМ — 2160 Гц, пиковая яркость — 6500 нит. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Kunlun.

В основе Pura X View лежит SoC Huawei Kirin 9030S. Главный модуль основной камеры — с 200-мегапиксельным сенсором с раскладкой RYYB и оптическим форматом 1/1,28 дюйма. Его дополняет 50-мегапиксельная перископная камера с объективом с ЭФР 88 мм, а также сверхширокоугольная камера с 8-мегапиксельным датчиком. Кроме того, используется фирменная камера второго поколения Red Maple для более точного определения цветов. Фронтальная камера — 40-мегапиксельная.

Толщина устройства невелика — 6,68 мм, при этом емкость аккумулятора составляет 7000 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 66 Вт и беспроводная 50-ваттная. Смартфон защищен от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, поддерживает eSIM и двусторонний обмен сообщениями через китайскую спутниковую систему BeiDou.