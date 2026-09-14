Человекоподобный робот, который умеет драться, стал ещё лучше. Представлен Unitree G1+

Новая версия получила более мощные и холодные приводы, улучшенное зрение и больше степеней свободы

Unitree официально представила обновленного гуманоидного робота G1+, который получил сразу шесть улучшений по сравнению с G1.

Разработчики сосредоточились на двигательной системе, восприятии окружающей среды и взаимодействии с человеком. В частности, робот получил дополнительную 2-степенную свободу шеи: наклон головы регулируется в диапазоне от -25° до 36°, а поворот достигает ±110°.

Существенно переработаны электродвигатели. Пиковый крутящий момент приводов плеч и талии вырос на 110%, при том же моменте нагрев снизился на 72%. У двигателей рук пиковый момент увеличился на 43%, а нагрев уменьшился на 30%; для приводов бедер заявлено снижение нагрева на 28%. За восприятие отвечают бинокулярная и широкоугольная камеры, 3D-лидар и дополнительная камера в области живота. В голову встроены пять чувствительных сенсоров, а для голосового управления используется массив из шести микрофонов с определением направления звука, шумоподавлением и эхоподавлением. Также предусмотрены два 10-ваттных динамика.

Штатная батарея емкостью 9000 мА•ч обеспечивает около 2 часов работы, при этом аккумулятор можно быстро заменить. Робот поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, OTA-обновления и комплектуется ручным пультом. Стандартная версия имеет 25 степеней свободы, весит около 35 кг и выдерживает до 3 кг на руку. Версия G1+ EDU получила до 70 степеней свободы и кисти с 7 степенями.

Стандартная версия стоит 95 000 юаней или 14 000 долларов, а стоимость ориентированного на исследования и глубокую разработку G1+ EDU пока не объявлена.

В июне 2026 года модифицированная версия Unitree G1 под именем Pemba совершила 16-часовое восхождение на вулкан Чимборасо и достигла высоты 6 200 м. В августе 2026 года гуманоидный робот Unitree прыгнул с места на 2 м и разогнался до 12,66 м/с. Эти роботы давно умеют драться, танцевать и выполнять сложные движения.