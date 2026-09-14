Три датчика по 200 Мп, камера Lumo, Hasselblad и 8K Log: фотофлагман Oppo Find X10 Pro Max показали до выхода

Oppo показала Find X10 Pro Max — топовую модель новой серии Find X10, запуск которой намечен на 22 сентября.

Смартфон продемонстрировал руководитель серии Find Чжуо Шицзе, представив устройство в расцветке «Лунный белый». Дизайн вдохновлен классическими камерами Hasselblad.

Главной особенностью стал новый модуль обработки изображений с камерой Lumo, объективом Danxia второго поколения и новой вспышкой.

Find X10 Pro Max получит сразу три 200-мегапиксельные камеры. Основной сенсор Hasselblad с технологией DeepPix рассчитан на съемку с широким динамическим диапазоном, включая сложное контровое освещение и ночные сцены. Обновленная сверхширокоугольная камера на 200 Мп также охватывает весь диапазон фокусных расстояний при видеосъемке.

Oppo заявляет о первой для смартфона возможности записи 8K Log с полным фокусным расстоянием. Кроме того, Find X10 Pro Max поддерживает режим OpenGate и профессиональное приложение Blackmagic Camera.