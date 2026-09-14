Представлена стиральная и сушильная машина Xiaomi на 14 кг с тремя барабанами

Xiaomi начала принимать предварительные заказы стиральную машину Mijia вместимостью 14 кг. Версия со стиральной машиной и сушилкой стоит 5000 юаней.

Источник изображения: mydrivers // Часть изображения Xiaomi

Основной барабан рассчитан на 11 кг белья, тогда как два дополнительных имеют вместимость по 1,5 кг и предназначены для раздельной стирки нижнего белья и детской одежды. При этом габариты устройства сопоставимы с обычной 10-килограммовой стиральной машиной Mijia, поэтому ее можно установить в стандартный шкаф в ванной, на балконе или кухне.

Три независимых входа для воды позволяют одновременно запускать разные циклы стирки. Для небольших барабанов заявлен коэффициент стирки 1,95, а при полоскании используется непрерывная подача чистой воды, что снижает количество остатков моющего средства. Система также обеспечивает удаление бактерий на 99,99%, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк, а эффективность удаления вирусов превышает 99,99%.

Еще одна особенность — управление стиркой с помощью естественных голосовых команд. Достаточно описать материал, цвет одежды или характер пятна, после чего алгоритм Xiaomi и модель MiMo сформируют персональные рекомендации и выберут подходящие параметры.

Машина получила цельнометаллическую рамную конструкцию и усиленную систему амортизации, сохраняющую устойчивость при одновременной работе трех барабанов. Для управления предусмотрены Mi Home, голосовые команды Miclaw и Xiao Ai, а также интеграция с другими устройствами экосистемы AIoT.