Представлен робот-пылесос Xiaomi, который сам распознает пятна и выбирает способ уборки

Xiaomi представила Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max — робот-пылесос, который способен самостоятельно оценивать обстановку и подбирать подходящий сценарий уборки.

Модель получила камеру высокого разрешения с искусственным интеллектом, а также визуальные модели, работающие с использованием периферийных и облачных вычислений. Система определяет, в каком помещении находится робот, распознает тип загрязнения и автоматически корректирует параметры работы.

Например, при обнаружении кухни робот использует горячую воду для влажной уборки, помогая справляться даже с засохшими следами соевого соуса. Если камера фиксирует твердые частицы, устройство увеличивает мощность всасывания. Для стойких пятен, включая кофе или сок, Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max самостоятельно выполняет еще два цикла влажной уборки.

После завершения работы робот также способен самостоятельно очистить швабру, не требуя вмешательства пользователя.