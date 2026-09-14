Новая вытяжка Xiaomi, которая сама следит за кастрюлей, «видит» дым и может отключить плиту, поступила в продажу в Китае

Вытяжка анализирует происходящее в кастрюле каждые 0,1 с.

Xiaomi выпустила в Китае Mijia Smart Range Hood 3 Max — умную вытяжку нового поколения, которая не просто реагирует на уже появившиеся кухонные испарения, а пытается предвидеть проблему.

Встроенная камера и крупный визуальный дисплей анализируют происходящее в кастрюле каждые 0,1 с. Как только система замечает появление испарений, она автоматически меняет интенсивность всасывания, не дожидаясь, пока пар и запахи распространятся по кухне и впитаются в одежду.

Источник изображения: xiaomiyoupin // Xiaomi

На этом возможности устройства не заканчиваются. Вытяжка способна распознавать ситуацию, когда жидкость в кастрюле приближается к краю, и заранее предупреждать пользователя о возможном переливе. При обнаружении критического риска система может автоматически отключить плиту, предотвращая выкипание жидкости и связанные с этим опасные ситуации.

Таким образом, во время готовки пользователю не обязательно постоянно контролировать кастрюлю — за испарениями и уровнем жидкости следит техника.