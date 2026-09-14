Фото не подойдёт: представлен умный Huawei замок с 3D-распознаванием лиц

Представлен умный замок Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition, официальные продажи которого стартуют 23 сентября.

На передней панели размещены камера с датчиком глубины, широкоугольный глазок с обзором 161° и кнопка экстренного вызова.

Главной особенностью стала система AI 3D Face Raise 3.0 на базе технологии 3D ToF. Она собирает 307 200 точек данных о глубине и способна распознать пользователя примерно за 0,8 секунды. Система работает при росте человека от 1,2 до 2 метров и угле отклонения лица до 30°. Благодаря проверке подлинности и алгоритмам динамического обучения замок способен отличать настоящее лицо от фотографий, видео и 3D-моделей головы.

Источник изображения: ithome // Huawei

Встроенный ИИ также умеет обнаруживать людей и фиксировать необычные события. После нажатия кнопки звонка изображение посетителя можно передать на смартфон, умный экран или центральную панель управления, а видеодомофон поддерживает удаленную разблокировку и режим «картинка в картинке».

Замок оснащен аккумулятором 10 000 мА•ч, которого хватает до 6 месяцев. При использовании четырех батареек AA автономность достигает 7 месяцев. Если основной источник питания полностью разрядится, красная аварийная кнопка активирует резервное питание, после чего дверь можно открыть отпечатком пальца или паролем.