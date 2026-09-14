Представлены потолочные светильники Xiaomi: до 45 м², до 8400 лм и цветовая температура 5700K

Xiaomi запустила на Youpin краудфандинг серии потолочных светильников Mijia Ceiling Light C. В линейку вошли две модели: L90 для гостиных площадью 25–45 м² за 539 юаней и D40 для спален площадью менее 15 м² за 269 юаней. Обе получили тонкий цельный корпус с матовой поверхностью, которая снижает блики. Размеры L90 составляют 900 × 600 × 85 мм, а D40 имеет диаметр 400 мм и толщину 75 мм.

Старшая модель потребляет 108 Вт и обеспечивает световой поток до 8400 лм, тогда как D40 рассчитана на 30 Вт и выдает до 2500 лм. Светильники оснащены светодиодами полного спектра с индексом цветопередачи Ra95 и позволяют регулировать цветовую температуру в диапазоне от 2700K до 5700K. Обе версии прошли сертификацию TÜV SÜD на соответствие уровню RG0 по защите от синего света и не имеют заметного мерцания.

Конструкция с широкоугольными боковыми элементами обеспечивает более равномерное распределение света и уменьшает количество затемненных участков. Плафоны имеют анти-УФ-покрытие, защищающее от пожелтения, а эффективная система охлаждения помогает сохранять высокий световой поток. Управлять освещением можно через Mi Home, настраивая яркость, цветовую температуру и сценарии. Светильники также поддерживают интеграцию с колонками Xiaomi и умными дверными замками.