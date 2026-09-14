Карманный насос Xiaomi, который позволяет накачать 10 автомобильных шин или 80 баскетбольных мячей, вышел в Китае

Xiaomi начала принимать предзаказы на насос Mijia Air Pump 3, который оснащен мощным двигателем и высокоточным литым цилиндром из сплава диаметром 21 мм, способен создавать давление до 150 psi (около 10 атм), а скорость накачивания по сравнению с предыдущей моделью выросла на 25%.

Внутри установлены два литиевых аккумулятора емкостью по 2500 мА•ч каждый — суммарно 5000 мА•ч. Этого достаточно, чтобы до 10 раз накачать автомобильные шины, 19 раз — шины шоссейного велосипеда или 80 раз — баскетбольный мяч 7-го размера. На корпусе предусмотрен экран, отображающий процесс накачивания и давление в реальном времени. Новая конструкция предохранительного клапана упрощает регулировку давления.

Mijia Air Pump 3 оснащен цифровым датчиком с точностью измерения до ±1 psi и автоматически калибрует давление при включении, поэтому способен корректно работать даже в условиях высокогорья. Пользователь может вручную задать нужное давление или выбрать предустановленный режим, после чего насос автоматически остановится при достижении заданного значения.

Дополнительно предусмотрена светодиодная подсветка с обычным и аварийным режимами SOS.