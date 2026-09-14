Представлен замок Xiaomi Smart Lock 5 Max: камера 2K, 11 месяцев автономной работы, распознавание лица и вен ладони

Xiaomi начала принимать предварительные заказы на Smart Lock 5 Max в Китае. Стоимость устройства составляет 3529 юаней.

Замок получил панель с антибликовой обработкой и кольцевую светодиодную подсветку. Для разблокировки предусмотрено 12 способов, включая 3D-распознавание лица и вен ладони.

Система распознавания лица работает с людьми ростом от 1,2 до 2 метров и открывает замок примерно за 1 секунду. Сканер вен ладони распознает пользователя с расстояния 10–20 см.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Встроенная камера имеет разрешение 2K и широкий угол обзора 192°, а динамическое ночное видение позволяет получать изображение при слабом освещении. Внутри двери установлен 5-дюймовый экран для контроля происходящего снаружи.

Smart Lock 5 Max использует ИИ для определения людей и распознавания посылок, а также способен обнаруживать приоткрытую дверь и попытки взлома. Предусмотрена связь с другими устройствами умного дома. За автономность отвечают две батареи по 8000 мА•ч, которых хватает до 11 месяцев.

При заряде ниже 10% замок переходит в энергосберегающий режим, сохраняя основные функции разблокировки еще на 2,5 месяца.