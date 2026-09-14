Мощный графеновый обогреватель, вентиляция, свет и стерилизация с эффективностью 99,9% — и всего за 130 долларов. Xiaomi Mijia Smart Bathroom Heater 2C вышел в Китае

Прибор включается сам, как только человек входит в помещение

Xiaomi выпустила в Китае Mijia Smart Bathroom Heater 2C — потолочную климатическую систему для ванной, которая объединяет обогрев, вентиляцию, освещение и обеззараживание воздуха. Продажи на JD.com начнутся 21 сентября по стартовой цене 882 юаня ($130). В отдельных регионах с учетом государственных субсидий устройство можно будет приобрести за 749,7 юаня ($110).

Основой системы стал графеновый нагревательный модуль мощностью 3000 Вт. Он работает вместе с двумя инверторными двигателями и позволяет автоматически поддерживать заданную температуру.

Воздушный поток можно направлять в диапазоне от 60 до 100 градусов —это обеспечивает более равномерное распределение тепла по помещению. При этом обогрев и вентиляция способны работать одновременно. Производительность системы вентиляции достигает 180 м³/ч.

Еще одна особенность Mijia Smart Bathroom Heater 2C — встроенный радар с частотой 24 ГГц. Он определяет присутствие человека и автоматически активирует освещение или вентиляцию. Пользователь может настраивать чувствительность датчика и дальность обнаружения.

В устройство также встроен LED-светильник со световым потоком 1600 лм. Наконец, еще одна «фишка» — система обеззараживания: Xiaomi заявляет эффективность более 99,9% при работе в режиме обдува или нагрева.

Управлять климатической системой можно с помощью комплектной настенной Bluetooth-панели, через мобильное приложение или голосовыми командами. Доступны дистанционное управление и включение по расписанию.

Размер декоративной панели составляет 600×300 мм, самого корпуса — 604,5×304×105 мм. Весит устройство около 4,15 кг. Предусмотрена влагозащита IPX2, а также системы защиты от перегрева и короткого замыкания.

Во время предпродаж покупатели получат бесплатный бонус — фирменный термометр-гигрометр Mijia.