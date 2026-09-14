Представлена система умных штор Xiaomi Mijia Smart Curtain 3, которая выдерживает до 50 кг

Mijia Smart Curtain 3 получила бесщеточный мотор, шесть способов управления и направляющую длиной до 8 метров

Xiaomi представила систему умных штор Mijia Smart Curtain 3. Новинка получила скрытый бесщеточный двигатель и систему управления через приложение Mi Home, а ее цена составляет 705 юаней.

Компактный мотор размерами 54 × 77 × 103 мм имеет номинальную мощность 30 Вт и крутящий момент 1,2 Н·м. Интеллектуальный алгоритм вместе с датчиком позволяет системе автоматически определять нагрузку и корректировать скорость в зависимости от веса штор. Максимальная допустимая нагрузка достигает 50 кг.

Еще одной особенностью Mijia Smart Curtain 3 стала конструкция с прямым соединением направляющих. Максимальная длина карниза может достигать 8 метров, причем для вариантов длиннее 3 метров потребуются специальные комплекты удлинителей.

Шторы интегрируются с экосистемой Xiaomi и могут автоматически взаимодействовать с освещением в доме. Всего предусмотрено шесть способов управления, включая голосовые команды Xiao Ai, дистанционное и ручное управление.