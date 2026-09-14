NaviX Ultra будет оснащен первой в отрасли кнопкой с поддержкой ИИ и дактилоскопом

Смартфон официально выпустят 16 сентября в Китае

Мобильные телефоны

Nubia продолжает раскрывать особенности NaviX Ultra, который получит первую в отрасли отдельную кнопку с запуском искусственного интеллекта и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Кнопка поддерживает распознавание диалектов и голосовую активацию, а также работает с новейшей голосовой моделью Seed. Смартфон, разработанный совместно ZTE и ByteDance, также получит ИИ-помощника Doubao, из-за чего его уже называют «телефоном Doubao 2.0».

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Источник изображения: ithome

Аппарат оснастят 200-мегапиксельной основной камерой в составе флагманской тройной системы. За охлаждение будет отвечать система Galaxy с трехмерным отводом тепла площадью 7100 мм². При этом толщина корпуса составит всего 7,62 мм, несмотря на аккумулятор нового поколения емкостью 7100 мА•ч. Ожидается поддержка проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки.

По предварительным данным, Nubia NaviX Ultra получит флагманскую однокристальную систему Snapdragon 8 Elite Gen5. Еще одной особенностью станет оперативная память LPDDR5X производства Changxin Memory со скоростью 10667 Мбит/с. 

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