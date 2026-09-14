Твердотельные батареи появятся в машинах BYD уже в 2027 году

Компания BYD планирует выпустить автомобиль с использованием своей технологии твердотельных батарей в следующем году, заявила исполнительный вице-президент Стелла Ли в интервью Carwow.es.

«Я гарантирую, что любую аккумуляторную технологию вы найдете в одном из отделов исследований и разработок BYD; мы изучаем ее, — сказала Ли. — Так что, говоря о твердотельных батареях, BYD занимает лидирующие позиции; мы лидируем как в коммерческой линейке, так и в технологиях. И чтобы это доказать, уже в следующем году у нас появится модель, которая станет первой моделью с этой технологией».

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Ли подчеркнула, что подразделение BYD по производству аккумуляторов изучает не только химический состав элементов, но и «производственные возможности и конструкцию оборудования».

Однако она не назвала дату начала производства, название модели, технические характеристики аккумуляторов или показатели производительности.