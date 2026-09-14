Hyundai намеренно затягивает сроки внедрения автопилота, при этом планируя обогнать Tesla через пять лет
Автопилот компании называется Atria AI
Компания Hyundai Motor Group «намеренно затягивает» сроки внедрения своей системы автономного вождения, рассчитывая на то, что более медленный темп развертывания, ориентированный на сбор данных и машинное обучение, позволит ей обогнать Tesla с ее системой полного автономного вождения (FSD) в течение пяти лет.
Корейский автопроизводитель раскрыл подробности разработки и сроки, включая свою систему автономного вождения с искусственным интеллектом под названием Atria AI, которая каталогизирует ошибки и переобучает систему для их исправления.
«Мы считаем, что Atria AI сможет развиваться быстрее, если мы будем использовать все имеющиеся у нас ресурсы», — заявил Пак Мин-у, глава подразделения передовых автомобильных платформ Hyundai Motor Group и генеральный директор 42dot, дочерней компании группы, занимающейся разработкой беспилотных автомобилей, на пресс-конференции в Панъё, провинция Кёнги.
«Но мы приняли стратегическое решение замедлить темпы. Спешка с запуском массового производства сейчас чревата выпуском системы среднего уровня 2++, которая значительно не соответствует нашим реальным целям», — сказал Пак.
Система Atria AI построена на концепции, которую компания называет «маховиком данных»: чем больше автомобилей выезжает на дороги, тем больше данных накапливается, и эти данные оттачивают искусственный интеллект, который, в свою очередь, улучшает характеристики автомобилей.
В настоящее время компания Hyundai круглосуточно использует около 40 специализированных автомобилей для сбора данных, чтобы пополнить свою базу данных о вождении.
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