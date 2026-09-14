В России проектируется ЭРИК — робот на колесах с двумя руками и искусственным интеллектом

Разработка и испытания лунных роверов с манипуляторами могут стать первым этапом на пути к созданию антропоморфных роботов для работы на Луне. Об этом заявил директор Института космических исследований РАН академик Анатолий Петрукович, который также рассказал о роботе ЭРИК.

Сейчас ведется предварительное рассмотрение, какие средства робототехники на Луне более полезны и реализуемы. Прежде всего, конечно, рассматриваются луноходы, то есть это ровер с манипулятором, который будет позволять отбирать образцы и, может быть, перегружать предметы или какие-то другие операции осуществлять. Можно назвать это одноруким роботом. Анатолий Петрукович

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По словам Петруковича, наиболее универсальным способом заменить человека на других небесных телах являются роботы с антропоморфными возможностями. Такие машины смогут не только передвигаться по поверхности, но и выполнять сборочные и ремонтные работы.

В ИКИ РАН уже предложили концепцию подобного аппарата под названием ЭРИК — «Экспериментальный робототехнический исследователь космоса». Название дали в память об академике Эрике Галимове, который занимался исследованиями Луны.