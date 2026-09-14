Новые спутники Boeing вывела в космос ракета Falcon 9, которая совершила свой 29-й полёт

Ракета вывела миссию O3b mPOWER на среднюю околоземную орбиту, а её первая ступень после разделения успешно вернулась на морскую платформу в Атлантике

SpaceX запустила миссию SES O3b mPOWER на среднюю околоземную орбиту. Falcon 9 стартовала с площадки SLC-40 на космодроме Space Force Station на мысе Канаверал во Флориде. Запуск стал очередной миссией компании по выводу телекоммуникационных спутников SES.

Спутники O3b mPOWER, созданные корпорацией Boeing, предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет и предоставления услуг мобильной связи.

Особое внимание привлекла первая ступень ракеты-носителя. Для неё этот полёт стал уже 29-м. Ранее тот же ускоритель использовался в миссиях Ax-2, Euclid, Ax-3, CRS-30, SES ASTRA 1P и NG-21, а также 22 запусках спутников Starlink.

После отделения верхней ступени первая ступень выполнила посадочный манёвр и успешно приземлилась на автономную морскую платформу A Shortfall of Gravitas, находившуюся в Атлантическом океане.

Стоит добавить, что этот запуск стал для компании 700-м по счёту в семействе Falcon, о чем мы уже сообщали.