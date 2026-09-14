Представлена сушилка с огромной лампой Xiaomi, которая выдерживает до 45 кг белья

Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max сочетает мощную систему сушки, антибактериальную обработку и огромную потолочную конструкцию, рассчитанную примерно на 80 вещей или два одеяла

Xiaomi вывела на краудфандинг в Китае потолочную сушилку для белья Mijia Smart Clothes Dryer 3 Max. На Xiaomi Youpin новинка стартовала по цене 2399 юаней ($357).

Устройство получило корпус толщиной всего 9 см, а его нижнюю часть занимает 42-дюймовая световая панель. Она позволяет плавно регулировать яркость и цветовую температуру в диапазоне от 2700 до 5700 К, имеет индекс цветопередачи Ra95 и соответствует стандарту RG0. Встроенный датчик присутствия автоматически подстраивает освещение, когда человек находится в помещении.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

За сушку отвечает зона с воздушным каналом шириной 770 мм. Система использует нагреватель мощностью 1250 Вт и естественный воздушный поток, а специальная сетка обеспечивает заявленную эффективность антибактериальной обработки 99%. Дополнительно применяется плазменная технология, благодаря которой Xiaomi обещает двойной эффект стерилизации. При этом конструкция рассчитана на большие объёмы белья и способна одновременно выдерживать около 80 предметов одежды или два одеяла.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Механизм оснащён двигателем и стальным тросом толщиной 2 мм, выдерживающим нагрузку до 45 кг. Телескопическая штанга длиной 2,4 м разделяет сушилку на пять зон. Управлять высотой подъёма и временем работы можно через приложение, а расписание позволяет автоматически опускать конструкцию днём и поднимать ночью.