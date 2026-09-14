То, что раньше вызывало трепет и восхищение, стало обыденностью: SpaceX запустила уже 700 ракет семейства Falcon

Ракеты Маска стартуют раз в несколько дней

Наука и космосSpaceX

SpaceX провела 13 сентября исторический запуск семейства Falcon — юбилейную 700-ю миссию.

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Источник изображения: SpaceX

Ранее сообщалось, что ракеты семейства Falcon уже совершили 658 успешных посадок первых ступеней. Они возвращаются как на наземные площадки, так и на морские платформы, причем многоразовое использование давно стало штатной частью запусков SpaceX. Отдельные ускорители уже выполняли десятки полетов.

Мы уже рассказывали о рекорде многоразовости SpaceX, когда ступень B1067 слетала в 37-й раз. В августе редакция писала про 100 запусков Falcon за неполные 8 месяцев, а также про рекорд по скорости последовательных стартов, который сопровождался 650-й посадкой ступени.

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