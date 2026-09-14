«Как же мы ошибались насчет SpaceX». В Barron’s признали, что SpaceX растёт быстрее всех прогнозов

Ещё в феврале считалось, что сделка обернётся для SpaceX серьёзными расходами

Авторитетное американское финансовое издание, которое специализируется на глубоком анализе фондового рынка, инвестиционных идеях и макроэкономических прогнозах, Barron’s признало, что ошибалось, называя SpaceX проигравшей стороной после февральского слияния с xAI.

Тогда предполагалось, что космическая компания получит на баланс ИИ-бизнес и будет вынуждена финансировать его развитие. Однако результаты объединённой компании оказались значительно сильнее первоначальных прогнозов, что принесло существенную выгоду акционерам SpaceX.

Как же мы ошибались насчет SpaceX! Мы говорили, что SpaceX — главный проигравший в февральском слиянии с xAI. Теперь, похоже, акционеры SpaceX оказались в выигрыше. Выручка выросла быстрее, чем кто-либо ожидал. Этот рост радикально изменил краткосрочные прогнозы прибыли и долгосрочные прогнозы денежных потоков. Эл Рут

После сделки ИИ-направление xAI оказалось интегрировано в бизнес SpaceX, а темпы роста выручки превзошли ожидания Уолл-стрит. Теперь аналитики прогнозируют, что уже в 2027 году ИИ-бизнес сможет приносить около $60 млрд выручки.