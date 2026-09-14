Xiaomi показала новую стиральную машину с тремя барабанами

Продажи стартуют в сентябре 2026

Комфортный домXiaomi

Xiaomi готовит к выходу новое поколение бытовой техники с акцентом на искусственный интеллект. Глава компании Лу Вэйбинь сообщил о скором появлении новой стиральной машины с тремя барабанами, а также первого телевизора Xiaomi с RGB-Mini LED. 

Xiaomi заявляет о поддержке интеллектуальной стирки и автоматическом подборе режима в зависимости от типа ткани. Такая конструкция должна позволить одновременно работать с разными видами одежды и подбирать для каждого материала подходящие параметры ухода. 

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Источник изображения: weibo // Xiaomi

Обе новинки должны выйти на рынок уже в этом месяце.

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