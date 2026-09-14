Компактный проектор с поворотным шарниром за $164. Представлен OBE C5 Pro

Компания OBE представила в Китае проектор C5 Pro с разрешением 1920 × 1080 пикселей и встроенным поворотным механизмом. Продажи начнутся 24 сентября по стартовой цене 1099 юаней ($164).

Заявлены нативное разрешение 1080р, яркость 600 CVIA лм, контрастность 3000:1, поддержка HDR и декодирования 4K, а диагональ изображения может составлять от 40 до 120 дюймов.

Источник изображения: gizmochina // OBE

Главная особенность OBE C5 Pro — встроенная U-образная поворотная опора, которая позволяет быстро менять угол проекции и направлять изображение на потолок. Технология Scheimpflug отвечает за равномерную резкость по всей площади кадра, включая края, даже при проекции под углом. За автоматическую настройку отвечают ToF-сенсор и полноцветная камера: система умеет самостоятельно корректировать трапецеидальные искажения, фокусироваться, обходить препятствия и адаптироваться к цвету стены.

Проектор работает на Mediatek MT9 с 1 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Оснащение включает двухдиапазонный Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, HDMI 2.0 и USB 2.0, а для консолей предусмотрен режим с низкой задержкой. За звук отвечает 10-ваттный динамик, а в основании установлен сенсорный ночник, способный синхронизировать подсветку со звуком.