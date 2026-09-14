Ультратонкая GaN-зарядка на 100 Вт с раскладной вилкой Ugreen вышла на мировой рынок

Компания Ugreen вывела на международный рынок тонкое зарядное устройство Nexode Air Slim 100W, ранее представленное в Китае под названием Mini Ice GaN. В Великобритании новинка уже продаётся за £60. Сетевые контакты складываются внутрь корпуса, благодаря чему зарядку удобнее переносить в сумке, рюкзаке или чехле для ноутбука.

Устройство оснащено двумя портами USB-C и одним USB-A. Каждый USB-C способен самостоятельно выдавать до 100 Вт, чего достаточно для питания большинства ноутбуков. USB-A поддерживает мощность до 22,5 Вт. При одновременной зарядке двух или трёх устройств первое подключённое устройство получает от 60 до 80 Вт в зависимости от конфигурации нагрузки. За высокую эффективность отвечает новое GaN-решение: Ugreen заявляет КПД до 93%, что помогает уменьшить потери энергии и нагрев.

Источник изображения: gizmochina // Ugreen

Плоский корпус пригодится и в местах с ограниченным пространством — например, за мебелью или в тесных нишах возле розетки. При этом производитель предусмотрел защиту от перенапряжения, перегрузки по току, перегрева и короткого замыкания.