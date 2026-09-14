Камеры по 200 Мп, аккумуляторы до 8 000 мА•ч и рамка 1 мм. Oppo раскрыла дизайн Find X10, презентация состоится 22 сентября
Новая серия получит версии Find X10, Find X10 Pro Max и Find X10 E
Oppo официально показала дизайн серии Find X10 и назвала дату глобальной презентации — 22 сентября. Смартфоны будут доступны в четырёх цветах: Moon White, Warm Orange, Ice Blue и Light Titanium. Линейка будет включать три модели — Find X10, Find X10 Pro Max и Find X10 E. Одновременно компания представит умные часы Watch S2 и наушники Enco X4. В Китае уже открыта предварительная регистрация на новинки.
Find X10 получит две 200-мегапиксельные камеры — основную и телефото, а у Pro Max их будет сразу три. Обе модели используют систему Hasselblad Ultra-Clear Original Camera со вторым поколением объектива Danxia. Смартфоны также получат новый OLED-дисплей Tiangma Tiangong Screen 2.0.
У Find X10 рамка со всех четырёх сторон составит всего 0,99 мм — это лучший результат Oppo для серии Find. Ёмкость аккумулятора достигнет 8 000 мА•ч, а ресурс батареи рассчитан более чем на пять лет обычного использования.
Find X10 и Find X10 Pro Max уже появились в Geekbench с 16 ГБ оперативной памяти и Android 17. Базовая модель получит MediaTek Dimensity 9500, а Pro Max — 2-нм платформу MT6995, которая, как ожидается, выйдет под названием Dimensity 9600 Pro.
Модель Find X10 E пока остаётся загадкой: Oppo подтвердила её существование, но характеристики и используемую платформу компания ещё не раскрыла.
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