Samsung Galaxy S27 Ultra не получит новую камеру

Samsung сохранит перископную телефотокамеру с 5-кратным оптическим увеличением и сенсором размером 1/2,52 дюйма

Samsung Galaxy S27 Ultra продолжит использовать перископную телефотокамеру с 5-кратным оптическим зумом, несмотря на появившиеся ранее сообщения о масштабном изменении камеры.

Известный инсайдер Ice Universe назвал информацию о переходе на новую камеру с 4-кратным зумом и более крупным сенсором размером 1/1,9 дюйма полностью ложной.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

По словам инсайдера, источник этой информации уже неоднократно распространял недостоверные сведения, поэтому доверять очередной утечке не стоит. Ice Universe подчеркнул, что полученные им данные указывают на сохранение нынешней концепции телефотокамеры в следующем флагмане Samsung.

Galaxy S27 Ultra, как ожидается, получит 5-кратный перископный телеобъектив с сенсором размером 1/2,52 дюйма.