В России создали алгоритм для оптимизации 5G и 6G

Учёные Московского физико-технического института разработали нейросетевой алгоритм ALPACA, который призван решить одну из ключевых проблем сетей 5G и последующих поколений — конфликт между скоростью передачи данных и надёжностью соединения. Разработка рассчитана на высокоскоростные сети, где особенно важны минимальные задержки и точность передачи информации.

В основе ALPACA (Asymmetric Loss Prediction Algorithm for Channel Adaptation) лежат нейросетевые модели, способные выбирать наиболее подходящий режим передачи данных с учётом быстро меняющихся характеристик канала. Как отметил представитель МФТИ Кирилл Глинский, существующие подходы не всегда справляются с жёсткими требованиями к задержкам и надёжности, особенно при высокой мобильности пользователей.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Modjourney

Разработка появилась на фоне развёртывания 5G в России. В сентябре Минцифры сообщило о запуске сетей пятого поколения в 16 городах: Москве, Твери, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Ярославле, Уфе, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде и Краснодаре. До конца года сеть планируется расширить ещё на 50 городов.

В Минцифры при этом заявили, что доступ к 5G на iPhone зависит от решения Apple.