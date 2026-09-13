Xiaomi 18 Pro возвращается в эпоху Mi 9: фото чехла раскрывают новые подробности о будущем флагмане

В Сети появились фото чехола для Xiaomi 18 Pro, он позволяет сравнить будущий флагман с нынешним Xiaomi 17 Pro. Аксессуар указывает сразу на несколько изменений в конструкции: увеличенный блок камер, немного более высокий корпус и дополнительную физическую кнопку.

При установке чехла на Xiaomi 17 Pro под блоком камер остается заметное свободное пространство. Это может говорить о том, что в следующем поколении блок основной камеры будет сильнее вытянут вниз. Пока неизвестно, зачем потребуется дополнительное место, однако оно может быть связано с более крупными сенсорами или измененной оптикой.

Сам Xiaomi 18 Pro, судя по сравнению, также станет немного длиннее предшественника. При этом расположение кнопок питания и регулировки громкости практически не изменится, поэтому общая эргономика корпуса, вероятно, останется прежней.

В чехле появилось отверстие для еще одной физической кнопки. Предполагается, что она будет использоваться для быстрого доступа к функциям искусственного интеллекта в HyperOS. Для Xiaomi это не совсем новая идея. Дополнительная кнопка была в Mi 9 и MIX 3, но затем компания отказалась от такого решения. Теперь, на фоне роста популярности генеративного ИИ, оно может вернуться во флагманах Xiaomi.

Другие утечки приписывают Xiaomi 18 Pro серьезное обновление камер. Смартфон якобы получит новый основной 200-мегапиксельный сенсор SmartSens оптического формата 1/1,28 дюйма с технологией LOFIC 3.0. 200-мегапиксельный сенсор может войти в состав и другого модуля. Аппаратной основой Pro-серии, согласно предварительным данным, станет Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Кроме того, Xiaomi якобы намерена вернуть прозрачную версию корпуса — последний раз подобное исполнение среди флагманов компании появлялось у Mi 10 Ultra. Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max, по данным источника, представят в сентябре 2026 года. Базовый Xiaomi 18 под кодовым названием Venice якобы выйдет позднее — в период с декабря 2026 года по январь 2027 года. Что касается Xiaomi 18 Ultra, то его, согласно предварительным данным, компания решила отменить.

Пока все эти сведения остаются неофициальными. Чехол достаточно наглядно показывает возможные изменения конструкции, однако характеристики камер, назначение дополнительной кнопки и сроки выхода смартфонов Xiaomi еще предстоит подтвердить.