В Японии запустили первую «скорую помощь» для гуманоидов

В салоне «робоскорой» — подменный робот

Искусственный интеллект

Японская GMO Internet Group представила необычный сервисный автомобиль, который называет первой в стране «скорой помощью» для гуманоидных роботов. Проект подразделения GMO Air предназначен для выездного ремонта роботов непосредственно на объектах клиентов в Токио.

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Источник изображения: AP Photo/Eugene Hoshiko

Специально оборудованный фургон перевозит инженеров, инструменты, запчасти и даже запасного робота. Если неисправность удается устранить на месте, специалисты сразу возвращают машину в работу. При серьезной поломке поврежденного гуманоида отправляют в сервисный центр, а клиенту оставляют подменного робота.

По сути, GMO Air переносит в робототехнику привычную для автомобилей и промышленного оборудования схему выездного обслуживания. Никакой автономии здесь пока нет: фургоном управляет человек, а ремонтируют роботов тоже инженеры. То есть пока один робот не приезжает чинить другого — для этого еще придется немного подождать.

Необходимость в такой услуге может возникнуть по мере распространения гуманоидов на предприятиях. Если гостиница использует роботов для уборки, а склад — для перемещения грузов, поломка одной машины способна надолго снизить производительность. Выездная бригада и подменный робот позволяют сократить простой и быстрее вернуть оборудование в работу.

Идея появилась после нескольких реальных случаев, когда поврежденных роботов приходилось отправлять в сервисный центр, из-за чего клиенты временно оставались без оборудования. GMO Air рассчитывает, что с ростом числа коммерческих гуманоидов спрос на мобильное техническое обслуживание будет увеличиваться.

Ранее сообщалось, что своего гуманоидного робота в 2027 году планирует представить OpenAI.

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