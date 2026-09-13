Oracle пообещала 2 ГВт возобновляемой энергии для Нью-Мексико, но дата-центр OpenAI продолжит работать на газе

Компания пытается снизить напряжение вокруг Project Jupiter — крупнейшего объекта Stargate стоимостью $165 млрд, строительство которого уже столкнулось с протестами и судебными спорами

Oracle 8 сентября объявила о поиске проектов солнечной, ветровой и геотермальной энергетики общей мощностью 2 ГВт, которые должны появиться в Нью-Мексико в 2027–2031 годах. Одновременно компания пообещала добиться для Project Jupiter 100% безуглеродного энергетического соответствия к 2031 году. Однако непосредственно дата-центр эти новые электростанции питать не будут: его основным источником энергии останутся топливные элементы Bloom Energy, работающие на природном газе.

Источник изображения: STACK Infrastructure

Изначально Oracle и OpenAI планировали для Project Jupiter газовую генерацию мощностью 2,2 ГВт, но затем изменили на 2,45 ГВт топливных элементов. По данным Oracle, такая схема должна сократить выбросы оксидов азота более чем на 90% и снизить другие факторы загрязнения воздуха. При этом природный газ пока остаётся единственным топливом из-за его доступности в регионе.

Oracle также пообещала выделить $1 млн на исследования улавливания и хранения CO₂, включая возможность дальнейшего использования этого газа.

На фоне экологических протестов и исков Oracle пытается показать местным жителям больше активности и данных о воздействии Project Jupiter: компания пообещала запустить открытый график с информацией о качестве воздуха, шуме, тепле, освещении и расходе воды, а также заказать независимую проверку этих показателей. Строительство, по данным Oracle, выполнено на 26%, хотя Верховный суд Нью-Мексико ранее приостановил процедуру выдачи разрешения на качество воздуха. В Oracle при этом заявили, что график строительства не нарушен.