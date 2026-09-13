Расширение Вселенной замедляется? Космологический спор разгорелся с новой силой

Группа астрофизиков из Университета Йонсей (Южная Корея) опубликовала работу в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, заново разогрев один из самых острых споров современной космологии — действительно ли Вселенная расширяется с ускорением. Учёные утверждают, что июньская критика их прошлогодней нашумевшей гипотезы содержит явные методологические ошибки.

В конце 2025 года та же команда представила анализ сверхновых типа Ia, служащих «стандартными свечами» для измерения расстояний, — и заявила, что после поправки на «возрастной фактор» данные указывают, что расширение Вселенной могло перейти от ускорения к замедлению. Если это так, то тёмная энергия, которую считают причиной ускорения Вселенной, не постоянна, а эволюционирует, что бьёт по ключевому допущению стандартной космологической модели Lambda-CDM. В июне 2026 года международная группа из Саутгемптонского университета ответила своей работой: связь между возрастом сверхновых и их светимостью гораздо слабее, а предложенная поправка слишком мала, чтобы поколебать модель ускоряющейся Вселенной.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Команда из Йонсея опубликовала ответ на критику. Главная претензия к оппонентам состоит в том, что в их работе рассмотрено объединение сверхновых из слишком широкого диапазона красных смещений (0,04 < z < 0,42). На таком интервале средний возраст родительских галактик меняется примерно на 3 миллиарда лет.

«Пологий наклон возрастного смещения, о котором заявляют в опровержении, — результат явной методологической проблемы. Как только сравнение ограничивается подходящим интервалом красного смещения, сильная возрастная зависимость возвращается», — заявил руководитель исследования доктор Чул Чунг (Chul Chung).

Второй аргумент касается пересчёта возраста родительских галактик в возраст прародителей сверхновых. Оппоненты настаивают на менее выраженной эволюции возраста прародителей, но, как показывают авторы контр-опровержения, тот же эффект одновременно делает наклон гррафика зависимости светимости от возраста значительно круче. Когда оба фактора учитываются совместно, итоговая поправка для космологических расчётов остаётся практически той же, что и в исходной работе корейской группы. Более того, скорректированные результаты по сверхновым совпадают с независимыми данными по барионным акустическим осцилляциям, полученными в наблюдениях инструментом DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), что, по мнению учёных, дополнительно указывает на эволюционирующую природу тёмной энергии.

Авторы признают: их работа не даёт неопровержимых доказательств остановки космического ускорения. Однако она реанимирует спор о том, не являются ли систематические ошибки в интерпретации сверхновых типа Ia движущей силой одного из важнейших измерений в космологии.

В ближайшие месяцы ситуацию может прояснить обсерватория имени Веры Рубин — её значительно более обширные и однородные выборки сверхновых позволят провести решающую проверку. Команда из Йонсея предлагает почти что эксперимент: сравнивать только сверхновые из молодых родительских галактик на всём диапазоне красных смещений, чтобы исключить саму необходимость спорных возрастных поправок.