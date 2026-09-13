Очередное обновление Windows 11 «ломает» звук у некоторых пользователей

Есть и другие проблемы

Операционная система Windows 11 продолжает периодически создавать какие-то новые проблемы некоторым пользователям. К примеру, на днях Microsoft подтвердила, что очередное обновление (KB5124008) может попросту отключить звук на компьютере.

Если точнее, то Microsoft заявляет, что некоторые аудиоустройства «могут не запускаться или не воспроизводить звук» после установки последних обновлений Windows. В некоторых случаях, похоже, может перестать работать и микрофон.

Ещё одна часть проблемы касается пользователей с многоканальными акустическими системами. Windows может некорректно определять конфигурацию такой системы, но тут можно справиться собственными силами, переведя систему в настройках в двухканальную.

Microsoft подтвердила, что работает над решением проблемы, но даты выхода патча не называет.