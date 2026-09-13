Застройщик East Gate отозвал заявку на строительство дата-центра на 120 МВт в Италии, за 10 месяцев так и не предоставив экологическую оценку

Застройщик East Gate отозвал заявку на строительство дата-центра мощностью 120 МВт в итальянском городе Травальято (регион Ломбардия). Проект, поданный 10 месяцев назад, остановился на стадии согласования: муниципалитет так и не получил данных, необходимых для экологической экспертизы и оценки подключения к электросети.

План East Gate, разработанный градостроительной фирмой The Blossom Avenue Partners, предполагал размещение объекта на участке в 130 000 квадратных метров в промышленной зоне за городом. По оценкам, которые партнёры застройщика заказали у консалтинговой компании, проект принёс бы местному бюджету более 11 миллионов евро — включая 524 715 евро компенсации за застройку сельскохозяйственных земель.

Источник изображения: The Blossom Avenue

Месяцем ранее муниципалитет уже выступил с жёстким отказом. Параллельно против стройки активно выступили жители: онлайн-петиция собрала почти 10 000 подписей. Мэр Ренато Пасинетти (Renato Pasinetti) подчеркнул принципиальную позицию города: «Мы всегда говорили, что не против проекта как такового — при условии, что процесс и его воздействие на окружающую среду будут тщательно оценены экспертами. Для этого нам нужны были данные. Они так и не поступили».

Теперь, по словам Пасинетти, провинция «не будет иметь иного выбора, кроме как закрыть заявку на подключение». Проект дата-центра в Травальято окончательно остановлен на этапе согласования из-за отсутствия обязательной документации.