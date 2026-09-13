Boeing и Airbus до такого пока не додумались: китайские пассажирские самолеты COMAC будут собирать гуманоидные роботы

Китайская авиастроительная корпорация COMAC планирует использовать человекоподобных роботов при производстве крупных пассажирских самолетов. Об этом председатель компании Хэ Дунфэн заявил на конференции China Unicom Partner Conference 2026 в Шанхае.

Для внедрения новой технологии COMAC намерена создать специальный полигон для обучения искусственного интеллекта и испытательную среду, объединяющую облачные вычисления, периферийную инфраструктуру и конечное оборудование. После подготовки гуманоидных роботов планируют непосредственно задействовать в производственных цехах.

Какие именно задачи поручат роботам, пока не сообщается. COMAC также не раскрыла их производителей, конкретные модели и сроки полноценного развертывания. Судя по заявлению руководства, на первом этапе компания намерена создать инфраструктуру для обучения и испытаний гуманоидов, а не сразу заменить ими сотрудников.

COMAC — крупнейший китайский производитель гражданских пассажирских самолетов. Государственная корпорация основана в 2008 году и базируется в Шанхае. Она занимается разработкой, производством и испытаниями гражданской авиационной техники, включая узкофюзеляжные C919 и C909.

Инициатива COMAC вписывается в более широкую программу китайских властей по внедрению гуманоидных роботов и так называемого воплощенного искусственного интеллекта (embodied AI) в промышленность и другие сферы экономики.

Ранее Министерство промышленности и информатизации КНР совместно с Комиссией по контролю и управлению государственным имуществом объявили специальную программу на 2026 год. К концу года ключевые модели гуманоидных роботов должны пройти проверку и перейти к регулярному использованию в ряде типовых сценариев.

Китайские власти рассчитывают сформировать более 100 перспективных сценариев применения embodied AI и создать условия для развертывания десятков тысяч роботизированных систем. Производственные площадки COMAC могут стать одним из таких испытательных полигонов — в том числе для применения гуманоидов при сборке пассажирских самолетов.