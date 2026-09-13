1738 км на баке бензина. Дальнобойный гибрид GAC Aion i60 2027 представят 15 сентября

GAC Aion анонсировала обновленный кроссовер i60 2027 модельного года. Официальная премьера состоится 15 сентября. Главным нововведением станет существенно увеличенный запас хода гибридной версии — до 1738 км. Только на чистом электричестве новый Aion i60 сможет проезжать до 350 км. GAC называет модель гибридом с самой большой дальностью в мире. При этом методика расчета заявленных 1738 км пока не раскрыта. Не исключено, что речь идет о китайском цикле CLTC, который имеет мало общего с реальным запасом хода.

Для сравнения, нынешний i60 с 1,5-литровым бензиновым мотором и электромотором мощностью 245 л.с. оснащается тяговой батареей емкостью 29,165 кВт·ч. Его запас хода на чистом электричестве составляет 210 км, максимальный запас хода — до 1240 км (как раз по циклу CLTC). Зарядка батареи с 30 до 80% занимает около 15 минут.

Серьезно обновится и электронная начинка. Aion i60 получит лидар и новую систему помощи водителю. Дизайн кроссовера практически не изменится, но машина станет практичнее — появится передний багажник объемом 66 литров. Машина получит медиасистему с экраном диагональю 15,6 дюйма.